Dass die Sitzung vier Stunden später abgebrochen wird und erst nach einer Entscheidung der Verfassungsrichter in Weimar zwei Tage später fortgesetzt werden kann, soll an dieser Stelle keine Rolle spielen. Denn für die aktuellen Landesminister, die auf der Besuchertribüne das Schauspiel verfolgen, war dieser erste Satz von Jürgen Treutler entscheidend. Er versetzt sie in den offiziellen Status "geschäftsführend". Womit sich einiges ändert.