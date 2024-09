Nach einer bewaffneten Auseinandersetzung im Thüringen Parkam Donnerstag in Erfurt wird gegen vier Verdächtige ermittelt. Nach Angaben der Polizei geht es um gefährliche Körperverletzung. Zeitweise war auch von zwei Verdächtigen die Rede gewesen. In dem Einkaufszentrum im Erfurter Norden wurden am Donnerstagnachmittag etwa zehn Personen durch Reizgas verletzt.