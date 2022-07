Verkehrsverbund Mittelthüringen Ticketpreise steigen ab August

Die Menschen in Mitteldeutschland müssen künftig für Fahrten in Bus, Bahn und Tram mehr zahlen. Wie der Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) am Mittwoch in Erfurt mitteilte, steigen die Preise für Fahrkarten ab dem 1. August im Schnitt um 2,87 Prozent. So müssen beispielsweise Fahrgäste in Erfurt, Gera, Jena und Weimar dann für eine Einzelfahrt 2,30 statt 2,20 Euro bezahlen. Auch die Abopreise ändern sich im August. Für den Monat greift allerdings noch das 9-Euro-Ticket.