Die Jahre seit der Diagnose hätten ihnen gezeigt, was Liebe wirklich ist. "Zuversicht und Mut. Nach diesen Prinzipien leben wir gerade", sagt Friedhelm Jäger. "Und Freude!" ergänzt Uthild – beide strahlen.

Über das Thema Tod sprechen sie ganz offen miteinander. Dabei helfe ihnen ihr christlicher Glaube, sagt Friedhelm Jäger. Angst hat der 69-Jährige fast gar nicht. "Ich bin sogar ein bisschen neugierig, was wohl nach dem Tod kommt."

Dem Tod den Schrecken nehmen - das wollen auch die Kursleiterinnen Christine Mosbach und Anja Kuriat. Ehrfrucht vor dem Thema sei wichtig, jedoch würden sich schwerkranke Menschen auch nach einem Alltag sehnen, in dem ihr Sterben nicht dauerpräsent ist. Das Wichtigste sei, die Betroffenen nicht mit ihren Gefühlen allein zu lassen: Ihnen zuzuhören, wenn sie leiden und auch mit ihnen zu lachen, wenn die Wolken sich verzogen haben.

"Was den Tod angeht, gibt es keine Experten", ist sich Kursleiterin Christine Mosbach sicher "Wir allen Sterben nur einmal". Am Ende des Lebens kann keiner so richtig wissen, wie es geht.