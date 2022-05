Nach einem gewaltsamen Todesfall auf dem Erfurter Anger hat am Donnerstag am Landgericht Erfurt der Prozess gegen einen 36-Jährigen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im Oktober 2021 einen 28-Jährigen nach einem Streit mit ein oder zwei Messerstichen in die Leistengegend verletzt zu haben. Das Opfer, das sich noch etwa 130 Meter weit geschleppt hatte, starb wenige Stunden darauf im Krankenhaus.