Bildrechte: Kripo Erfurt

Die 79-Jährige war am 22. Juni von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt und von Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Am Sonntag (07.07.) hatte "Kripo Live" die Zuschauerinnen und Zuschauer um Hinweise gebeten.



Die Seniorin wurde nach Polizeiangaben am Rande des Steigerwalds in Erfurt von einem Spaziergänger aufgefunden. "Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien bei der Unterstützung der Suche", heißt es in der Polizei-Pressemeldung.