In Erfurt ist am späten Freitagabend ein 22-jähriger Mann in die Gera gefallen und ertrunken. Wie ein Polizeisprecher sagte, stürzte er aus noch unbekannter Ursache in der Nähe des Hauptbahnhofs in den Flutgraben. Am Montag wurde bekannt, dass das Ertrinken des Mannes mit gesundheitlichen Gründen zusammenhängt. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Die Kripo ermittelt weiter.