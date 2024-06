Nach den tödlichen Schüssen am Roten Berg in Erfurt sind Opfer und mutmaßlicher Täter offenbar identifiziert. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN handelt es sich um eine Tat im Drogenmillieu. Ein 39-Jähriger war laut Staatsanwaltschaft am Mittwoch gegen 23:30 Uhr erschossen worden.