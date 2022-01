In diesem Jahr soll außerdem die Idee für ein bundesweites Gartenfestival auf dem Petersberg auf den Weg gebracht werden. 2023 soll es nach Plänen das städtischen Gartenamtes erstmals Gartenkreative in die Stadt locken.

Auf dem Petersberg wird Erfurt zudem in diesem Herbst den Tag der Deutschen Einheit feiern. Erfurt in diesem Jahr zuständig für die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit 2022. Geplant ist ein Bürgerfest am Wochenende vom 1. bis 3. Oktober. Die Stadt rechnet mit 120.000 Besuchern. Das Logo, ein Herz aus zwei Zweien, soll das Motto "Zusammen wachsen" symbolisieren.