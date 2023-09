Am Thüringer Finanzministerium in Erfurt werden die am Freitag gefundenen Chemikalienbehälter seit dem Abend geborgen. Die Feuerwehr sprach von ganz viel Handarbeit und verwies darauf, dass die Bergung bis 24 Uhr andauern könnte. Bisher seien fünf Behälter geborgen worden. Laut Polizei enthalten sie vermutlich Tränengas.