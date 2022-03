Über Anträge auf Änderung des Geschlechtsstatus entschied in der DDR das Ministerium für Gesundheitswesen. Dafür bedurfte es eines medizinischen Gutachtens. Bereits früh wurde durch das Ministerium eine allgemeine Verfahrensregelung zu Transsexualität vorbereitet. Am 27. Februar 1976 erließ der Gesundheitsminister eine "Verfügung zur Geschlechtsumwandlung von Transsexualisten". Damit existierte erstmals eine förmliche Regelung für den Geschlechtswechsel in der DDR. Die Verfügung wurde nur vier Jahre nach dem Schwedischen Transsexuellengesetz von 1972 und vier Jahre vor dem bundesdeutschen Transsexuellengesetz von 1980 erlassen.



Die psychiatrischen Akten von Menschen, die als Transsexuelle klassifiziert wurden, dokumentieren aber auch diskriminierende Behandlungen, wenn sexuelle Beziehungen oder Verhaltensweisen wie das Tragen der Kleidung des "anderen" Geschlechts bekannt wurden, die nicht den Geschlechtsrollenerwartungen und der heterosexuellen Norm entsprachen.



Da die "Verfügung zur Geschlechtsumwandlung von Transsexualisten" unveröffentlicht blieb und nur in Fachkreisen bekannt war, gab es für medizinische Laien in der DDR noch in den 1970er-Jahren kaum eine Informationsquelle über den Weg eines Geschlechtswechsels.



Personen, die in der DDR eine Anpassung erreichen wollten, mussten sich in ihrer Selbstdarstellung eindeutig gegen Homosexualität abgrenzen und sich für angleichende Operationen entscheiden.



(Quelle: Dr. Ulrike Köppel: Die "Verfügung zur Geschlechtsumwandlung von Transsexualisten" im Spiegel der Sexualpolitik der DDR)