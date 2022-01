Polizei Erfurt: Taxi-Fahrer bewahrt Rentner vor Trickbetrügern

Hauptinhalt

Ein Taxi-Fahrer hat einen 88-Jährigen in Erfurt vor Trickbetrügern bewahrt und ihn zur Polizei gebracht. Die warnt: In den vergangenen Tagen häuften sich Fälle von Telefonbetrug. Allein in Erfurt gab es 40 Versuche.