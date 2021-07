In Erfurt ist eine 66 Jahre alte Frau Opfer eines Telefon-Trickbetrugs geworden und hat einem unbekannten Mann 50.000 Euro übergeben. Wie die Polizei berichtet, hatte sich eine unbekannte Person am Donnerstagnachmittag am Telefon als Angestellter eines Gerichts ausgegeben und behauptet, dass die Tochter der Frau in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein soll.

Eine Frau aus Erfurt ist Opfer eines Trickbetrügers geworden, der sich am Telefon als Gerichtsmitarbeiter ausgab. (Symbolbild) Bildrechte: dpa