Nach dem Fund verschiedener schädlicher Bakterien in den Trinkwasserleitungen in Erfurt-Tiefthal müssen Anwohner ihr Wasser abkochen. Mitarbeiter des Erfurter Gesundheitsamtes werden nach Angaben der Stadt am Mittwoch erneut das Trinkwasser kontrollieren. Erst wenn die Proben an mehreren Tagen in Folge nicht beanstandet werden, könne das Abkochgebot aufgehoben werden, sagte ein Sprecher.