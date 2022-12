In Erfurt ist die weltweit tätige Online-Bestellplattform "Uber Eats" für Restaurantspeisen gestartet. Erfurt ist nach Angaben des Unternehmens die erste Stadt in Thüringen, in der Uber Eats aktiv ist. Ein Uber-Eats-Lieferfahrer in Nagoya in Japan Bildrechte: IMAGO / NurPhoto

Uber Eats plant auch eigenen Lieferservice in Erfurt

Gelistet sind zum Start rund 30 Restaurants, bei denen Essen bestellt werden kann. Wie eines der teilnehmenden Restaurants mitteilte, unterscheidet sich die Vermittlungsprovision von Uber Eats kaum von der anderer Lieferdienste im Internet. Anfangs liefern die beteiligten Restaurants noch selbst aus. Perspektivisch will der neue Dienst aber zusammen mit lokalen Lieferfirmen einen eigenen Lieferservice anbieten.

Weltweit soll das Angebot dem Unternehmen nach in 11.000 Städten verfügbar sein. In Deutschland soll es Uber Eats in knapp 60 Städten geben, unter anderem in Chemnitz, Dresden, Leipzig, Halle und Magdeburg.

Uber macht Lieferando Konkurrenz

Das US-amerikanische Unternehmen Uber ist als Vermittler von Fahrdiensten gestartet, verschränkt dieses Geschäft aber zunehmend mit Essenslieferungen. Klarer Marktführer im Geschäft mit Lieferdiensten in Deutschland ist Lieferando aus dem niederländischen Konzern Just Eat Takeaway. Doch der Wettbewerb hat sich verschärft. Für Uber waren Essenlieferungen zu einer wichtigeren Säule des Geschäfts geworden, nachdem die Nutzung von Fahrdiensten in der Corona-Pandemie eingebrochen war.