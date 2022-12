In Erfurt ist die Online-Bestell- und Lieferplattform "Uber Eats" gestartet. Nach Angaben des Unternehmens ist Erfurt die erste Stadt in Thüringen, die diesen Dienst anbietet. Gelistet sind dort rund 30 Restaurants, bei denen Essen bestellt werden kann. Wie eines der teilnehmenden Restaurants mitteilte, unterscheiden sich die Kosten bei "Uber Eats" für Anbieter aber kaum von denen anderer Lieferdienste im Internet.

Weltweit soll das Angebot dem Unternehmen nach in 11.000 Städten verfügbar sein. In Deutschland soll es "Uber Eats" in knapp 60 Städten geben, u.a. in Chemnitz, Dresden, Leipzig, Halle und Magdeburg.