In Erfurt ist ein Ägypter in einer Straßenbahn angegriffen und zusammengeschlagen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hinderten die bisher unbekannten Täter den 33-Jährigen am frühen Sonntagmorgen zunächst am Aussteigen und griffen ihn dann an. Nachdem er aus der Bahn fiel, sollen die Täter weiter auf ihn eingeschlagen haben. Der Mann wurde bei dem Angriff verletzt. Es soll sich um vier Täter handeln, darunter zwei Frauen. Ob die Angreifer aus rassistischen Motiven heraus handelten, ist offen. Die Polizei hat sich dazu bisher nicht geäußert.