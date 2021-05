Unbekannte Täter waren am Freitagmorgen in polizeiähnlicher Kleidung mit einer Ramme in die Wohnung des 25-jährigen Neonazis in Erfurt eingedrungen. Der Mann wurde nach MDR THÜRINGEN-Informationen gefesselt, ebenso seine Freundin. Beide wurden mit einer unbekannten Flüssigkeit übergossen. Zunächst war von Chlor die Rede, eine Bestätigung gab es dafür bislang nicht. Anschließend brachen die Unbekannten dem Rechtsextremisten ein Bein und verschwanden.