Nach dem brutalen Angriff falscher Polizisten am Freitagmorgen auf einen Erfurter Rechtsextremisten ist im Internet ein angebliches Bekennerschreiben samt Video aufgetaucht. Auf der Plattform Indymedia wurde am Freitagabend ein Text veröffentlicht, in dem ein "Kommando Paul Schäfer" die Verantwortung für den Angriff auf die Wohnung des Mannes übernimmt.