Nach einem Überfall auf einen Rechtsextremisten in Erfurt hat die Polizei einen erneuten Zeugenaufruf gestartet. Unbekannte waren in den Morgenstunden des 28. Mai als Polizisten verkleidet in die Wohnung des polizeibekannten 25-Jährigen in der Dornheimstraße eingedrungen. Laut Polizei hatten sie ihn und seine Freundin gefesselt, misshandelt und schwer verletzt.