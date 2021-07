In Erfurt ist es am frühen Sonntagmorgen erneut zu offenbar einem rassistisch motivierten Überfall in einer Straßenbahn gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde ein 33 Jahre alter Ägypter zunächst am Aussteigen gehindert und später zusammengeschlagen. Als er aus der Bahn fiel, sollen die unbekannten Täter weiter auf ihn eingeschlagen haben. Der Mann wurde bei dem Angriff verletzt. Es soll sich um vier Täter handeln, darunter zwei Frauen.