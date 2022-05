Kriminalität Prozess um Überfall vor Staatskanzlei beginnt im Sommer

In die Schlägerei in Erfurt vor der Staatskanzlei waren damals etwa 30 Menschen verwickelt, mehrere wurden verletzt. Zum Motiv der Auseindersetzung war zunächst nichts bekannt. Im Sommer soll sich nun zum ersten Mal ein Gericht in einem Prozess mit der Tat beschäftigen.