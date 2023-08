Sollen Deutschland noch mehr Waffen in die Ukraine liefern? Wie kann der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, beendet werden? Wie steht es um die Sicherheit der Bundesrepublik? Reichen 100 Milliarden Euro aus, um die Bundeswehr zu stärken und verteidigungsbereiter zu machen?

Solche Fragen treiben viele Menschen in Deutschland seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine um. Antworten darauf will die "Münchner Sicherheitskonferenz" geben - eines der europa- und weltweit wichtigsten Thinktanks zu Fragen der Sicherheitspolitik. Seit Monaten ist sie mit ihrer "Zeitenwende on tour" in Deutschland unterwegs, um Experten, Politiker und Bürger zu diesen Fragen miteinander ins Gespräch zu bringen. So auch am Montag in Erfurt. Etwa drei Dutzend Zuhörer sitzen im Auditorium, Fragen an die Gäste auf dem Podium konnten vorab per E-Mail eingereicht werden.

Angst vor Eskalation durch Waffenlieferungen

"Es ist vielleicht noch nie so intensiv über Sicherheitspolitik diskutiert worden", sagt Moderator Florian Meesmann vom MDR in seiner Einleitung. Woran es denn liege, dass die Zustimmung zu den Waffenlieferungen an die Ukraine in Mitteldeutschland niedriger sei als im Rest des Landes, richtet er eine der Zuschauerfragen an Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD). "Menschen haben Angst, dass Waffenlieferungen aus Deutschland an die Ukraine zu einer Eskalation führen, die uns letztlich direkt in den Krieg hineinzieht", sagt er.