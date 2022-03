Deutschkurse für ukrainische Flüchtlinge starten am Montag

Dazu kommt, dass laut Bürgermeisterin Hofmann-Domke schon 200 Kinder und Jugendliche für einen Schulbesuch angemeldet wurden. Jetzt müsse geprüft werden, wie ihre Sprachkenntnisse sind und in welche Klasse sie eingeschult werden können. Allerdings mangelt es in den Erfurter Schulen an Platz und Personal. Hier sieht Hofmann-Domke das Land in der Pflicht.

Im Kindergartenbereich haben viele freie Träger signalisiert, Kinder anzunehmen. Dafür soll ein Antrag gestellt werden, dass fünf Prozent mehr Kinder betreut werden dürfen, als in der Betriebserlaubnis vorgesehen ist. Am Montag starten zudem die ersten Deutschkurse für ukrainische Flüchtlinge an der Volkshochschule. Die Nachfrage ist laut Bürgermeisterin groß. Auch weitere Sprachschulen wollen nachziehen. Zudem bereitet sich die Arbeitsagentur darauf vor, den Ukrainern einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Erfurt hofft auf Kostenübernahme

Bei allem hofft die Stadt, dass die Kosten von Bund und Land übernommen werden. Bleibt die Zahl der ankommenden Flüchtlinge weiter so hoch, braucht die Stadt zudem Hilfe bei der Ausstattung von Sammelunterkünften. Das sei allein nicht mehr zu schultern, so Bürgermeisterin Hofmann-Domke.