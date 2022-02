Die Co-Vorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow , hat auf die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigte Wende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik zurückhaltend reagiert. Die aus Erfurt stammende Bundestagsabgeordnete sagte MDR THÜRINGEN, sie sei von der Deutlichkeit des Kanzlers überrascht. Sie empfinde den stehenden Beifall vieler Abgeordneter für die Rede von Scholz in dieser Situation als "völlig unangemessen".

Die Linken-Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow gesteht Fehler ihrer Partei in der Einschätzung Russlands ein. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Die Vorschläge des Kanzlers zur Aufrüstung müssten nun im Bundestag diskutiert werden, so Hennig-Wellsow. Der Bundeswehr habe es in den vergangenen Jahren jedenfalls nicht an Geld gefehlt. Deutschland müsse sich allerdings auf eine neue Sicherheitspolitik verständigen.