Kriegsreporter vor Ort

David Nolte war gerade zehn Tage in der Ostukraine als Berichterstatter. Mit kleiner Kamera ausgerüstet, begleitet er (fürs Privatfernsehen) einen Reporter. Diese Woche kam die Ablöse, er schätzt, dass er bald wieder in die Ostukraine muss zum Berichten. David Nolte vor einem Hotel auf dem Maidan (Unabhängigkeitsplatz in Kiew, Ukraine.) Bildrechte: David Nolte

Nolte stammt aus der Rhön und betreibt den "Rhönkanal". Als wir miteinander telefonieren, ist er gerade noch in der Ukraine. "Unser Eindruck hier ist, dass in den Familien viel über die Politik gestritten wird. Aber die Ukrainer sind nicht böse auf die Russen - viele sind Verwandte. Der Feind, das ist Putin", so Nolte. Seiner Meinung nach haben die Menschen Angst, dass sich der Krieg verschärft - es wird "jeden Tag geschossen", manchmal vielleicht nur aus "Langeweile".

Bei seinem Besuch in Nju Jork bei Donezk im Osten der Ukraine üben die Kinder in der Schule regelmäßig, dass sie bei Schüssen die Ohren zuhalten und in die Mitte des Gebäudes rennen müssen. Die Acht- bis Zehnjährigen, die er besucht, haben sich "schnell daran gewöhnt, dass es knallt. Für ein Kind hier bei uns wäre das neu. Aber leider gewöhnt man sich schnell dran", berichtet er. Acht bis zehn Jahre alte Schüler üben Ohren zuhalten und bei Angriff weggrennen. Bildrechte: David Nolte

Für einen Bericht hat er mit seinem Reporter zusammen auch ein Freiwilligen-Bataillon besucht. Es gibt eine Hotline, an der sich jeder melden kann, der lernen will, wie man mit einer Waffe umgeht oder durch Granatsplitter Verletzte versorgt. Darunter seien auch viele Mütter, die ihre Kinder beschützen wollten. Auch viele Frauen in der Ukraine wollen sich vorbereiten auf mögliche Kämpfe, um ihre Kinder zu schützen. Bildrechte: David Nolte

Er war schon in der Ostukraine, auch sonst in vielen Kriegs- und Krisengebieten und erzählt, dass die Ukraine eine freie Presse hat. Die Menschen wählen, sie können Regierungen auch abwählen, es gibt Demonstrationen - die Polizei passt auf. "Das kannst du alles gut machen, ohne Angst zu haben" - Fernsehen und Presse sind "offen" - anders als in Russland. "Wenn du nur Russisch kannst und in Moskau lebst, wirst du gebrainwasht. Viele Russen sehen den Konflikt so wie Putin", sagt Nolte.

Deutsch-russische Freundschaft

Martin Kummer kennt sowohl Russland als auch die Ukraine. Er reist seit fast 30 Jahren immer wieder in die beiden Länder. Kummer war 16 Jahre lang Oberbürgermeister von Suhl, ist stellvertretender Kreisvorsitzender der Suhler CDU und taucht hier auf als Vorsitzender der Deutsch-Russischen Freundschaftsgesellschaft. Zuletzt war er im Dezember 2021 in Russland. Martin Kummer 2017 in Russland bei der Städtepartnerschaftskonferenz in Krasnodar. Bildrechte: Deutsch-Russischer Freundschaftsverein