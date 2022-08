Blau und Gelb als Sommerfarben: Diesen Eindruck erweckten Mittwochabend zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer in Thüringen. Allein in Erfurt kamen etwa 1.000 Menschen zusammen, um an die Unabhängigkeitserklärung der Ukraine von der Sowjetunion 1991 zu erinnern und zugleich gegen den russischen Angriffskrieg zu demonstrieren.