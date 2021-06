Schon seit mindestens zehn Jahren brüteten die Vögel im Gebäude des Umweltministeriums, sagt Tom Wetzling. Das passt, denn Turmfalken brüten bevorzugt an oder in Gebäuden, "sonst würden sie nicht Turmfalken heißen", sagt Juliane Balmer von der Vogelschutzwarte Seebach. "Sie gehen in Nischen oder in vorhandene Nester, nehmen aber auch gern Nistkästen an, am besten mit Hobelspänen, Laub oder kleinem Holzschnitt." Denn Turmfalken bauen keine eigenen Nester. Sie nehmen das, was da ist, das könne auch "ein kleines bisschen Dreck oder ihr eigenes Gewölle" sein, "sie bringen keinerlei Nestmaterial ein". Ist nichts vorhanden, käme es vor, dass die Vögel auf dem nackten Boden brüteten, "was dazu führen kann, dass Eier kaputt gehen oder auskühlen", erzählt die Vogelexpertin.