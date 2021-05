Thüringens einzige Umweltzone in Erfurt muss wieder aufgehoben werden. Das berichtet die Thüringer Allgemeine und beruft sich auf einen Sprecher des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Weimar. Demnach wurde die im September 2012 eingeführte Umweltzone in der Landeshauptstadt gerichtlich gekippt. Ein schriftliches Urteil mit Begründung folge noch.