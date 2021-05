Nach dem Aus für die Erfurter Umweltzone rechnet die Stadtverwaltung nicht mit einer Verschlechterung der Luftqualität. So habe in den vergangenen Jahren eine verbesserte Verkehrslenkung für weniger Schadstoffe gesorgt, hieß es am Freitag im Rathaus. Das Oberverwaltungsgericht in Weimar hatte Thüringens einzige Umweltzone in dieser Woche gekippt. Ein schriftliches Urteil mit Begründung liegt der Stadtverwaltung allerdings noch nicht vor. In dem jahrelangen Rechtsstreit hatte sich ein Taxiunternehmer mit seiner Klage durchgesetzt.