Neue Verfahren Braucht es eigentlich noch Umweltzonen?

Erfurt baut seit diesem Jahr die Schilder der Umweltzone ab . Die thüringische Landeshauptstadt ist ab 2022 keine Umweltzone mehr. Das Thüringer Oberverwaltungsgericht hat die Notwendigkeit dafür in Erfurt gekippt. Es gebe inzwischen bessere Methoden, die Luft in der Stadt rein zu halten, so die Richter.

Doch sicher habe auch die Umweltzone dazu beigetragen, dass die Luft in Erfurt nun wesentlich sauberer sei, sagt Lummitsch. "Es hat sich gezeigt, dass wir fast eine Halbierung der Werte, was Stickstoffdioxid betrifft, erreicht haben." Der aktuelle Jahresmittelwert liege bei 23 Mikrogramm, so Lummitsch. Der Grenzwert von 40 Mikrogramm wurde also deutlich unterschritten.