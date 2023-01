Nach Jahren der Planung bekommen die Künstlerwerkstätten in Erfurt ein neues Zuhause: Die ehemalige Geriatrie auf dem Klinikumgelände in der Nordhäuser Straße. Die Werkstätten sind Arbeitsräume, die von der Stadt verwaltet und finanziert werden - ein nahezu einzigartiges Konzept.

Rund 150 Künstler hatten sich bisher pro Jahr in den Künstlerwerkstätten eingemietet und an ganz unterschiedlichen Werken gearbeitet. Bildrechte: MDR/Karsten Heuke

"Die Künstlerwerkstätten sind in ihrer Form eigentlich einmalig", erklärt Rasch. Die Stadt verwaltet und finanziert die Räumlichkeiten für die Künstler. Gegen einen kleinen Mietbetrag können sie hier arbeiten - besonders an größeren Projekten. "Eine vier oder neun Meter Tafel zum Beispiel bekommen nur die wenigsten Künstler in ihr eigenes Atelier", sagt Rasch.

Das alte und abrissreifes Domizil in der Lowetscher Straße in Erfurt. Bildrechte: MDR/Karsten Heuke

Und das Gebäude in der Nordhäuser Straße steht dem alten Standort in nichts nach: "Es sind ähnlich wie hier große, lange Gebäude, die ebenerdig sind. Also die sich optimal eignen, um wieder ein ähnliches Erscheinungsbild zu haben", so Rasch. In der Nordhäuser Straße habe man auch die Möglichkeit, draußen zu arbeiten. Es gibt eine Wiese mit großen Bänken und auch Gastronomie in der Nähe.