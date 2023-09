Freier Eintritt in die Alte Synagoge Die Alte Synagoge lädt vom Dienstag, 19. September, bis Sonntag, 24. September, zum kostenfreien Besuch ein. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 18 Uhr.



In der aktuellen Sonderausstellung "In and Out - Between and Beyond" zeigen sieben israelische Künstler zeitgenössische Arbeiten. Sie setzen sich mit verschiedenen Aspekten des alltäglichen Lebens jüdischer Gemeinden im mittelalterlichen Aschkenas auseinander. Die Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt mit der Hebrew University Jerusalem.