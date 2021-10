Schlösser, Parks, Theater: Thüringens kulturelles Erbe früherer Adelshäuser hat aus Sicht der Landesregierung die "Adelung" durch die Unesco verdient. Ende Oktober will Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke) bei der Kultusministerkonferenz einen Antrag auf Aufnahme der Thüringer Residenzkultur auf die deutsche Vorschlagsliste für das Unesco-Welterbe einreichen.

Über den Stand der Vorbereitungen will Hoff am Donnerstag in Erfurt informieren. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten hat den Antrag gemeinsam mit einem Expertengremium erarbeitet.