Bei einem Unfall am Mittwoch auf der A4 Richtung Frankfurt sind zwischen Erfurt Ost und dem Kreuz Erfurt mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war ein Autofahrer von der mittleren auf die linke Fahrspur gewechselt. Dadurch mussten zwei weitere Fahrzeuge ausweichen und gerieten dabei in die Leitplanke.