Was ist ein Gigaliner und wo dürfen sie fahren? - Gigaliner hat sich zwar im Sprachgebrauch durchgesetzt, ist aber eigentlich der falsche Begriff.



- In Deutschland sind nur so genannte "Lang-Lkw" erlaubt.



- Gigaliner werden zumindest teilweise im Ausland eingesetzt und können bis zu 60 Tonnen transportieren.



- Ein "Lang-Lkw" kann bis zu 25,25 Meter lang sein und darf 44 Tonnen nicht überschreiten.



- Der Fahrer muss besondere Anforderungen erfüllen.



- Der Transport von flüssigen Massengütern in Großtanks, Gefahrgut oder lebenden Tieren ist verboten



- "Lang-Lkw" dürfen nur auf geeigneten Straßen fahren. In Thüringen umfasst das laut „Positivnetz“ des Verkehrsministeriums die Autobahnen.



- Kritik gibt es am Einsatz aus Umweltschutzgründen und weil dadurch die Verlagerung von Waren auf die Schiene geschwächt wird.