Ein Motorradfahrer ist am Erfurter Kreuz tödlich verunglückt. Laut Polizei war der 62-Jährige am Freitagmittag auf der A71 Richtung Schweinfurt unterwegs und wollte am Erfurter Kreuz auf die A4 Richtung Frankfurt wechseln. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und stürzte.