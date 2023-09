Erst stieß er mit einem anderen Auto zusammen, kurze Zeit später krachte er in eine Parkreihe: In Erfurt hat die Polizei am Montagabend einen Autofahrer gestoppt. Im Unfallauto fanden die Beamten neben Drogen und einem Schlagstock, auch Diebesgut im Wert von 20.000 Euro.

Der vor Ort durchgeführte Drogentest fiel positiv aus (Symbolfoto). Bildrechte: dpa