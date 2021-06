Bei einem Unfall auf der A71 bei Erfurt ist am Montagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der 24-Jährige in Richtung Sangerhausen unterwegs. In Höhe Bindersleben wechselte ein Lkw auf die linke Spur, wo der junge Mann mit seinem Wagen fuhr. Der Autofahrer versuchte, eine Kollision zu verhindern, und lenkte nach rechts, stieß dort aber mit einem anderen Lkw zusammen.