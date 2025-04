Bei einem Unfall auf der A4 nahe Erfurt ist ein Mann in einem Transporter eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Laut Angaben der Polizei war der 44-jährige Transporterfahrer am Dienstagmorgen in Fahrtrichtung Dresden unterwegs und wollte auf den Rastplatz Willroder Forst abbiegen. Dort fuhrt er auf einen Lkw auf, der an der Einfahrt zum Rastplatz geparkt war.