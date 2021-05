Auf der A4 nahe dem Erfurter Kreuz ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr bei Neudietendorf in Richtung Dresden ein 21-Jähriger mit seinem polnischen Kleintransporter am Ende eies auf einen Lkw auf. Der Beifahrer des Kleintransporters wurde dabei eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt gegenwärtig noch seine Identität. Der Fahrer kam schwerverletzt ins Krankenhaus.