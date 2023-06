Auf der B4 bei Erfurt ist am Montagmittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei stürzte der Biker wenige Hundert Meter vor der Auffahrt zur Autobahn A71 aus noch unbekannter Ursache.

Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wegen des Rettungseinsatzes musste die Bundesstraße in Richtung Sangerhausen gesperrt werden. Der Unfall ereignete sich gegen 12:30 Uhr. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.