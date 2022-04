Auf dem Parkplatz am Thüringenpark in Erfurt ist am Dienstagabend älteres Ehepaar bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte die Fahrerin eines Transporters die 77 und 80 Jahre alten Fußgänger beim Abbiegen übersehen.

Die Transporterfahrerin hatte das Paar beim Abbiegen auf dem Parkplatz des Thüringenparks übersehen. (Archivbild) Bildrechte: imago/photo2000