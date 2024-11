In Erfurt hat eine 84 Jahre alte Autofahrerin offenbar das Gas und Bremspedal verwechselt. Die Folge war ein schwerer Unfall. Dabei wurden laut Polizei fünf Menschen verletzt. Den Angaben nach war die Seniorin am Donnerstagnachmittag auf der Landstraße in Richtung Waltersleben unterwegs.