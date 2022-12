Der 51-Jährige habe am Sonntagabend in der Gorkistraße irrtümlich angenommen, den Gleisbereich als Straße nutzen zu können, sagte eine Sprecherin der Polizei Erfurt am Montag. Hierbei habe er sich festgefahren und so den Straßenbahnverkehr zum Erliegen gebracht.

Der Fahrer bekam nach dem Unfall in Erfurt eine Strafanzeige. Bildrechte: dpa