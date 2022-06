Eine Straßenbahn in der Leipziger Straße in Erfurt (Symbolfoto).

Eine Straßenbahn in der Leipziger Straße in Erfurt (Symbolfoto). Bildrechte: IMAGO / Steve Bauerschmidt

Bei der Vollbremsung einer Straßenbahn in Erfurt sind am Mittwochvormittag zwei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Auto in der Leipziger Straße direkt vor der Straßenbahn gewendet, so dass diese stark bremsen musste. Zwei Fahrgäste - eine 78-jährige Frau und ein 81-jähriger Mann - stürzten. Die Frau Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten weißen Autos fuhr davon. Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.