Bei einem Straßenbahnunfall in Erfurt ist am Donnerstagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Radfahrer in der Binderslebener Landstraße mit einer Bahn zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Radfahrer noch vor der herannahenden Straßenbahn die Gleise überqueren.