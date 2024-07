Auf dem Campus der Universität Erfurt wird eine neue Mensa gebaut. Am Dienstag wurde der Fördermittelbescheid an das Studierendenwerk überreicht. Das Land zahlt fast 25 Millionen Euro. Wie Staatssekretär Carsten Feller vom Wissenschaftsministerium sagte, werden damit die geplanten Baukosten vollständig gedeckt. Die Kosten für die Ausstattung in Höhe von knapp 300.000 Euro trägt das Studierendenwerk Thüringen.