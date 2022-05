Schon Anfang Mai hatte die Universität Erfurt von einer für sie finanziell "hochangespannten Situation" gesprochen und Leistungskürzungen angekündigt . Jetzt hat das Uni-Präsidium auch die Studierenden in einem Rundschreiben darüber informiert.

Voran steht die Zusage an die Studierenden, trotz "unterschiedlicher Einschnitte" ein angefangenes Studium in jedem Fall beenden zu können. Die Kürzungen treffen insbesondere die Neubesetzung offener Forschungsstellen sowie ausgeschriebene Stipendien für die Promotion. Dazu kommen ein Stellenabbau im Servicebereich sowie ein stark reduziertes Budget für die Forschungsbibliotheken in Erfurt und Gotha. Außerdem soll fakultätsübergreifend bei Lehraufträgen und Anschaffungen gespart werden.