Energiekrise Scharfe Kritik an Einschränkungen an Uni Erfurt: "Was soll ich noch hier?"

Die Universität Erfurt schränkt bis Jahresende die Öffnungszeiten für ihre Bibliothek ein. Studierende stehen seit Semesterbeginn Anfang Oktober bis planmäßig zum 2. Januar an Wochenenden vor geschlossener Tür. Zum Vergleich: Während der vergangenen Vorlesungszeit war die Bibliothek samstags acht und sonntags fünf Stunden geöffnet. An Werktagen wird nun um 20 Uhr geschlossen, zwei Stunden früher als noch im Sommer.

Auch solle die gesamte Lehre in der Woche vor und der Woche nach der vorlesungsfreien Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr vollständig digital stattfinden. Das heißt, Seminare und Vorlesungen sollen für Studierende und Dozenten wie in der Hochphase der Corona-Pandemie per Video-Konferenz in die privaten Räume verlegt werden. Auch dafür sind die Gründe nach Angaben der Universität Energiesparmaßnamen - aber auch der Schutz vor Corona. Um Weihnachten hätten die Studierenden und das Lehrpersonal viele persönliche Kontakte.